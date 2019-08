Torino, finge di chiedere l’elemosina e ruba collanina: arrestato

Fingeva di chiedere l’elemosina insieme a un complice, in realtà ha approfittato della situazione per strappare una collanina d’oro dal collo di una donna, in centro a Torino. Il ladro, un 26enne di Pinerolo, è stato bloccato dai carabinieri.

I militari sono riusciti a individuarlo e a rintracciarlo attraverso le testimonianze di alcuni passanti. Nel corso della perquisizione eseguita nella sua abitazione sono stati ritrovati e sequestrati attrezzi utili allo scasso.

Il fermo del 26enne è solo uno dei cinque arresti eseguiti nelle ultime 24 ore da parte dei militari nel corso delle canoniche attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio dei stupefacenti.