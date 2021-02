Torino, finge di non sentire l’alt della polizia: nello zaino aveva 80 grammi di cocaina

Stava camminando lungo corso Principe Oddone, nella notte tra domenica e lunedì, quando gli agenti del commissariato Centro di Torino, con la volante, gli hanno intimato di fermarsi.

Lui, zainetto in spalla, ha finto di non sentire proseguendo la sua marcia a passo veloce. A questo punto, i poliziotti lo hanno sottoposto a controllo. L’uomo, un senegalese di 47 anni, aveva nello zaino una busta contenente tre involucri di cocaina per un peso complessivo di quasi 80 grammi. Irregolare sul territorio nazionale e con diversi alias e precedenti, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.