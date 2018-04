Torino, finisce l’incubo di una donna: arrestato il suo stalker

In manette è finito un 55enne italiano con precedenti: è stato preso fuori al negozio dove lavora la vittima

Perseguitata da un uomo, che la importunava da tempo. Finalmente il suo incubo è finito, perché gli agenti della squadra volante hanno arrestato lo stalker, un italiano di 55 anni con precedenti di polizia, per atti persecutori.

E’ successo a Torino: nei giorni scorsi la donna si era rivolta al 112 perché nei pressi del negozio in cui lavora si aggirava proprio quell’uomo che non voleva saperne di lasciarla in pace. Quando gli agenti sono giunti sul posto, lo stalker era ancora lì e sono scattate le manette.

La vittima lo aveva conosciuto durante una precedente esperienza lavorativa e da qualche mese era diventata oggetto delle attenzioni dell’uomo, che la tempestava di messaggi sul telefono e su Facebook.

Non solo, più volte il 55enne si è appostato sotto casa della donna, passando dalle minacce verbali ai fatti. La vittima si è infatti ritrovata anche con gli pneumatici dell’auto bucati.

Proprio il giorno prima dell’arresto, la donna aveva denunciato la creazione di un account Facebook a suo nome che come immagine del profilo aveva una foto della sua abitazione.