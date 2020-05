Torino. Fa finta di vendere cartoline e rapina due ragazze: arrestato

Si era avvicinato a due ragazze in via Garibaldi, a Torino, dicendo di voler vendere alcune cartoline per racimolare dei soldi per continuare gli studi. Tutto falso: l’uomo, una volta costrette le vittime a tirare fuori i soldi, le ha aggredite, rubando i soldi e scappando.

La fuga, però, è durata poco: il ladro è stato fermato poco più avanti, in via Palazzo di Città. In mano aveva solo 70 euro in contanti, il bottino del furto, che sono stati restituiti alle ragazze. L’uomo, 22enne italiano, è stato arrestato per rapina.