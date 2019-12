Torino, firmato protocollo d’intesa per il superamento dei campi nomadi [FOTO]

La città applicherà il "modello Moi": primo obiettivo lo sgombero dell'area di via Germagnano

E’ stato firmato ed avviato il “Progetto Speciale Campi Nomadi” della città di Torino, protocollo d’intesa finalizzato al superamento dei campi rom. La città applicherà il “modello Moi”, che ha già ottenuto risultati positivi. Il primo obiettivo è lo sgombero dell’area di via Germagnano.

L’accordo è stato sottoscritto dalla Regione Piemonte, dal Comune di Torino, dalla Prefettura e dalla Diocesi e ha come finalità, oltre quella del superamento dei campi nomadi, la realizzazione di percorsi verso l’autonomia lavorativa, abitativa, alla salute per le situazioni di vulnerabilità. Previsti anche corsi di formazione, progetti scolastici come i doposcuola, che possano favorire l’inserimento lavorativo e la piena integrazione delle giovani generazioni.