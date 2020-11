Prosegue la protesta degli studenti a Torino contro la didattica a distanza. Dopo l’ultimo Dpcm che ha determinato il Piemonte “zona rossa” e la conseguente chiusura le scuole dalla seconda media in su, anche quest’oggi i ragazzi si stanno riunendo all’esterno degli istituti muniti di banchi, libri e quaderni per seguire le loro lezioni nei pressi delle rispettive scuole.

Si tratta di un movimento vero e proprio, tutto partito dalle manifestazioni di Anita, 12enne che ha protestato in primis contro la Dad davanti all’istituto “Italo Calvino”. Il movimento di seguaci, chiamato “Schools For Future”, ha programmato così per stamane la protesta pacifica, ognuno davanti alla propria scuola, per seguire le lezioni da remoto.