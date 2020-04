Torino, folle corsa con l’auto ‘presa in prestito’ dalla carrozzeria: arrestato

L’auto avrebbe dovuto essere in carrozzeria, invece, alle prime ore del mattino, viaggiava per le strade di Torino. Venerdì scorso, intorno alle 5.30, gli agenti della Squadra Volante hanno notato i conducenti di una Fiat Freemont e di una moto discutere animatamente. Quando gli agenti si sono avvicinati, il centauro si è subito allontanato. Quindi hanno chiesto spiegazioni sull’accaduto all’automobilista, che non era solo in macchina. Ma, mentre scendevano dalla volante, l’auto è ripartita a tutta velocità in direzione di largo Orbassano.

L’INSEGUIMENTO

I poliziotti si sono messi all’inseguimento del Suv che, incurante dei limiti di velocità e del semaforo rosso, ha attraversato prima corso Adriatico e poi l’incrocio tra corso IV Novembre e corso Monte Lungo, dove poi il veicolo si è fermato.

Corsa finita? No, perché il conducente è sceso dall’auto per fuggire a piedi in piazza D’Armi, venendo però raggiunto poco dopo. L’uomo è apparso subito in stato di alterazione psico-fisica.

AUTO ‘PRESA IN PRESTITO’

Gli agenti hanno poi accertato che l’auto era in consegna a una carrozzeria per una riparazione. Il conducente dell’auto, un albanese di 32 anni con diversi precedenti di polizia che lavorava proprio nella carrozzeria in questione, se ne era appropriato indebitamente.

DANNI AL VEICOLO

Come denunciato dal proprietario, inoltre, l’auto mostrava danneggiamenti e malfunzionamenti non presenti al momento della consegna in carrozzeria, oltre a un ammanco di carburante.

Alla luce dei fatti, lo straniero è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per appropriazione indebita e per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare il tasso alcolemico. Inoltre, è stato sanzionato per la violazione delle norme legate all’emergenza sanitaria covid-19. Stessa sanzione amministrativa è toccata anche all’altro occupante del Suv.