Torino, follia al Valentino: aggredisce passante per una birra

Aggredisce un passante per sottrargli la bottiglia di birra. E’ successo al parco del Valentino, a Torino, dove una pattuglia del commissariato Centro, lo scorso lunedì pomeriggio, ha sorpreso due uomini litigare animatamente nelle vicinanze dell’area cani di viale Mattioli.

Gli agenti hanno fermato l’aggressore, straniero, con estrema fatica per la forte resistenza opposta nei loro confronti. La vittima, un trentacinquenne dell’Ecuador, ha poi raccontato come si sono svolti i fatti: lo sconosciuto gli si è avvicinato per chiedergli una sigaretta; al suo rifiuto, gli ha chiesto allora di consegnargli la bottiglia di birra che aveva in mano. Non ricevendo risposta positiva, ha tentato di impossessarsene con la forza: ne è nata una colluttazione a cui poi hanno assistito i poliziotti. L’aggressore è stato arrestato per resistenza e tentata rapina.