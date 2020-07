Torino, follia alla fermata del bus: scippa anziana e colpisce la nipote con un pugno

In manette un marocchino di 36 anni: era stato scarcerato da appena una settimana

IN VIA XX SETTEMBRE

La vittima era alla fermata dell’autobus in via XX Settembre quando alle sue spalle è arrivato un uomo che le ha strappato la collanina causandole delle escoriazioni al collo. Al momento del furto, insieme alle donna, era presente anche sua nipote che ha inseguito lo scippatore, riuscendo poi a bloccarlo per un polso. A sua volta l’uomo ha colpito con un pugno la ragazza riuscendo a fuggire.

Grazie all’aiuto di un esercente del posto, gli agenti del Commissariato Centro sono poi riusciti a raggiungere l’uomo, un marocchino di 36 anni, che sostava alla fermata del bus in via Sacchi. Nella tasca dei jeans gli è stata poi trovata la collanina poco prima rubata.

Lo straniero veniva arrestato per rapina aggravata. Da accertamenti è emerso che era gravato da precedenti di polizia e che aveva terminato di espiare una pena la scorsa settimana quando era stato scarcerato dopo 4 anni per reati contro il patrimonio.