Follia in pieno a centro a Torino. Intorno alle 12, un uomo di colore ha aggredito a colpi di accetta un altro extracomunitario, un nigeriano dell’ex Moi, per poi darsi alla fuga. E’ successo sotto i portici di via Pietro Micca: l’aggressore, che indossava un giubbotto giallo da cantiere, si è diretto verso via Cernaia dopo aver rubato lo zainetto della vittima, colpita alla testa e trasportata al pronto soccorso del Mauriziano.

E’ scattata la caccia all’uomo, con le forze dell’ordine che stanno scandagliando l’area. Stando alle ricostruzioni dei testimoni, mentre colpiva la vittima l’aggressore gli ha urlato contro: “Te la devo far pagare”. Non è chiaro, però, il movente del folle gesto.