Torino formato Champions: 2-0 al Milan, decidono Belotti e Berenguer

Il Torino batte 2-0 il Milan, aggancia i rossoneri a quota 56 punti e può sognare davvero la Champions. Grande prestazione dei granata, a segno nella ripresa con Belotti e Berenguer. Espulso per proteste Mazzarri, espulso anche il difensore rossonero Romagnoli nel finale per somma di ammonizioni. Mazzarri costretto a fare a meno di Baselli e Zaza e con il 3-5-2 d’ordinanza, con Belotti affiancato da Berenguer in attacco. Per Gattuso c’è il 4-3-3, con Piatek in panca e Cutrone centravanti, supportato da Suso e Calhanoglu.

TORINO-MILAN: IL PRIMO TEMPO

I granata partono forte, ma non trovano il guizzo vincente sotto porta. Il Milan fa muro e colleziona gialli: ammoniti Suso, Conti e Paqueta. Al 17′ Ansaldi calcia una punizione da posizione interessante: fuori di poco. La squadra di Gattuso a poco a poco esce dal guscio e al 30′ Sirigu si oppone coi pugni al tiro di Suso. Poco prima del riposo il portiere è provvidenziale su deviazione ravvicinata da Calhanoglu, imbeccato da Cutrone.

TORINO-MILAN: LA RIPRESA

Il Toro riprende a spingere nella ripresa e per alcuni minuti schiaccia i rossoneri nella propria metà campo. Al 9′ Mazzarri protesta troppo e Guida lo espelle, ma poco dopo assegna un rigore ai granata per un fallo in area di Kessie su Izzo: dal dischetto Belotti spiazza Donnarumma (13′). Gattuso lancia Borini e Piatek e al 22′ Bakayoko coglie una traversa di testa su punizione di Calhanoglu. Più concreto il Torino, che raddoppia al 24′ con Berenguer, che batte Donnarumma con un gran tiro dal limite sul secondo palo. Sirigu salva su Bakayoko e il Milan resta in dieci dopo il secondo giallo a Romagnoli. Il risultato non cambia più e per i tifosi del Toro è tempo di iniziare la festa.

TORINO-MILAN 2-0 TABELLINO

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Lukic, Rincon (42′ st Aina), Meite, De Silvestri, Ansaldi; Berenguer (28′ st Parigini, 50′ st Bremer)), Belotti. A disp. Ichazo, Rosati, Singo, Iago Falque, Millico, Damascan. All. Mazzarri

Milan (4-3-3): L. Donnarumma; Conti (26′ st Castillejo), Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paqueta (17′ st Borini); Suso (17′ st Paqueta), Cutrone, Calhanoglu. A disp. Reina, A. Donnarumma, Abate, Zapata, Caldara, Castillejo, Biglia, Mauri, Laxalt, Bertolacci. All. Gattuso

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Reti: 13′ st Belotti rig., 24′ st Berenguer

Note: espulsi al 9′ st il tecnico del Torino Mazzarri per proteste e al 36′ st Romagnoli (M) per doppia ammonizione. Ammoniti Suso, Conti, Paqueta, Moretti, L. Donnarumma, Parigini, Kessie.