Torino, forzano serranda e rubano incasso di un chiosco di giornali: arrestati [FOTO]

Due uomini ed una donna, con numerosi precedenti, in manette: in tasca poco più di 100 euro, ricavati dal furto commesso

Attimi di caos nella notte di mercoledì scorso a Torino: il commissariato San Paolo ha infatti arrestato tre soggetti, due uomini ed una donna, per un furto con scasso ai danni di un chiosco di giornali in corso Duca degli Abruzzi.

L’EPISODIO

Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte: gli agenti in zona hanno subito notato i movimenti sospetti un 25enne di origine rom, coadiuvato dai suoi due complici (di 23 e 25 anni). I tre iniziano quindi a correre lungo corso De Gasperi ed i poliziotti notano che la donna è leggermente attardata rispetto agli altri due dato che si abbassa con frequenza in prossimità dei veicoli parcheggiati.

FERMATI E PERQUISITI

La “banda” viene fermata e perquisita pochi minuti dopo. Nelle tasche della 23enne gli agenti trovano oltre 80 euro in monete da 1 e 2 euro, mentre in quelle del 25enne diverse banconote per un totale di 45 euro. In prossimità delle auto parcheggiate, inoltre, i poliziotti trovano un contenitore con divisorio per monete, molte delle quali rovesciate a terra, ed un paio di forbici da elettricista.

ARRESTATI PER FURTO PLURIAGGRAVATO

In base alle indicazioni fornite dagli agenti del commissariato, il personale delle Volanti si pone alla ricerca del luogo da dove potesse essere stato rubato il denaro, scoprendo un chiosco di rivendita giornali, su corso Duca degli Abruzzi, con la serranda forzata e la porta d’accesso parzialmente divelta. I tre, con numerosi precedenti di Polizia, sono stati arrestati per furto pluriaggravato.