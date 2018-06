Torino, fotografa la vittima di uno stupro. Condannato a dieci anni e mezzo

Il banco degli imputati è vuoto anche nel giorno del- la sentenza. L’uomo accusato di violenza sessuale di gruppo assente, quando il presidente Diamante Minucci legge il dispositivo della sentenza che lo condanna a dieci anni e mezzo di reclusione.

Una pena pesante, su cui deve aver avuto un peso il “comportamento processuale”, se così si può dire di un latitante. Perché l’imputato è scappato via da Torino e probabilmente dall’Italia prima che gli investigatori riuscissero a stringergli le manette ai polsi.

I pm Lisa Bergamasco e Laura Ruffino avevano chiesto di condannarlo a 12 anni di carcere. Una pena severa, per lui che gli abusi li avrebbe “soltanto” fotografati, più dura di quella inflitta al complice che li avrebbe commessi e ha rimediato sette anni con lo sconto dell’abbreviato in primo grado ridotti a cinque in appello.

