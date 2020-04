Torino, in fuga su scooter a velocità folle per evitare i controlli: preso ed arrestato

Un inseguimento a velocità folle per le strade di Torino. E’ accaduto giovedì mattina: protagonisti un 43enne italiano a bordo di uno scooter, con precedenti di polizia a carico, e diverse pattuglie della Squadra Voltante e della Polizia Municipale. L’uomo è stato arrestato e sanzionato per il mancato rispetto delle norme di contenimento del Coronavirus. Era, inoltre, in possesso di marijuana.

L’INSEGUIMENTO

L’inseguimento è partito all’altezza di piazza Croce Rossa, quando il conducente del mezzo non si è fermato all’alt degli agenti. Il 43enne si è quindi dato alla fuga a folle velocità, toccando anche i 140 km/h e passando per corso Regio Parco e su strada Settimo, dove ha prima rischiato di investire dei pedoni e quindi bruciato diversi semafori rossi. Giunto sul ponte Amedeo VIII, una pattuglia della Polizia Municipale gli ha sbarrato la strada e lo ha costretto ad un cambio repentino di marcia, terminato in una rovinosa caduta. L’uomo è stato quindi fermato: guidava senza patente (sospesa in precedenza) e con un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.