Torino, furti e rapine al “Kappa FuturFestival”: arrestato 17enne

Il giovane, egiziano, si era infiltrato tra gli spettatori dell'evento per rubare collanine ed oggetti di valore

Un 17enne egiziano è stato arrestato nella notte a Torino: il ragazzo si era infatti infiltrato al “Kappa FuturFestival” per rubare collanine, orologi e qualsiasi cosa di valore agli spettatori della rassegna musicale.

FERMATO DAI CARABINIERI

Il malvivente è stato individuato e fermato dai carabinieri: aveva sferrato un pugno ad una vittima, strappandogli la collanina d’oro dal collo. I militari, impegnati in attività di controllo, sono subito intervenuti per fermarlo: non si escludono eventuali complici.