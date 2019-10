Torino, furti e spaccio nel parco del Valentino: 5 arresti e 2 denunce [FOTO E VIDEO]

Sette persone fermate, 5 arresti e 2 denunce, a Torino per spaccio e delitti predatori: questo il bilancio dell’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni delittuosi effettuata dai carabinieri nell’area del Parco del Valentino.

DROGA E STUPEFACENTI: 2 ARRESTI PER SPACCIO

Con l’ausilio del cane antidroga di Volpiano sono state ritrovate droghe e stupefacenti, nascoste tra le fessure dei muretti e lungo i sentieri, tra le zolle d’erba. In totale oltre 150 grammi di marijuana, hashish, eroina e cocaina: due gli extracomunitari arrestati per spaccio, sono 8 invece gli acquirenti che verranno segnalati alla Prefettura. Inoltre ci saranno controlli per circa una trentina di persone.

ARRESTATO 17ENNE PER FURTO ED ESTORSIONE

Sempre nello stesso parco è stato arrestato un 17enne marocchino per furto: ha infatti derubato uno studente tedesco di 20 anni, sottraendolo del telefono cellulare. Ha poi avanzato alla vittima una richiesta di 10 euro per restituirglielo, non accorgendosi della presenza dei carabinieri che avevano assistito alla scena: dovrà rispondere quindi di furto con destrezza ed estorsione.

Due misure cautelari in carcere, infine, per due stranieri. Uno di loro, algerino, ha aggredito un operante nel cortile della Stazione di San Salvario, danneggiando poi con un calcio la porta ed il muro della locale camera di sicurezza.