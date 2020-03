Torino, furti vari e vendita abusiva di alimentari: arresti e denunce

Nonostante l’emergenza Coronavirus, le operazioni degli agenti della Municipale di Torino non si fermano. Anche ieri, sabato 14 marzo, in una città chiusa in quarantena, non sono mancati furti e illegalità.

FERMATA NOMADE PER FURTO

Nel primo pomeriggio, infatti, una nomade è stata fermata presso una bancarella: aveva rubato un sacco di patate dalle mani di un cittadino, distratto nell’effettuare il pagamento. La donna è stata identificata e indagata in stato di libertà per furto.

VENDITA ABUSIVA DI ALIMENTARI, ARRESTATO MAROCCHINO

Intorno alle 17.30 gli agenti hanno fermato un marocchino, intento a vendere alimentari senza alcun titolo autorizzativo. Alla vista dei poliziotti il malvivente si è dato alla fuga, durata poco: è stato trovato prima sotto un autocarro in via La Salle ed infine è stato fermato definitivamente in lungo Dora Firenze. L’uomo era, inoltre, irregolare sul territorio nazionale.

ARRESTATO LADRO SERIALE DI BICICLETTE

Sempre ieri, in piazza Carlo Felice 71, un 47enne italiano è stato colto sul fatto durante un furto di bicicletta. L’uomo, munito di una tronchese, ha tagliato il lucchetto di un mezzo parcheggiato e si è dato alla fuga. Preso dopo poco, è stato portato presso il Comando di Via Bologna 74 e associato alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno per furto aggravato.