Torino, furto con spaccata al bar Conte Verde: arrestati due disoccupati

Con una mazzetta da muratore hanno sfondato le vetrate del noto bar Conte Verde per rubare i soldi dal registratore di cassa e alcune bottiglie di alcolici. E’ successo in piazza Palazzo di Città, a due passi dal Comune di Torino: in manette sono finiti due disoccupati italiani di 31 e 34 anni già noti alle forze dell’ordine.

Bloccati dai carabinieri del nucleo radiomobile a Porta Palazzo grazie alla segnalazione di un passante, i due sono accusati di furto aggravato in concorso e saranno processati per direttissima. La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario del locale.