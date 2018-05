Torino, gastronomia senegalese in via Belfiore era covo per spacciatori. Locale chiuso

Era diventato un covo per spacciatori. E’ stato per questo chiuso per 30 giorni una gastronomia senegalese in via Belfiore a Torino.

Questa mattina i carabinieri si sono recati nel quartiere di San Salvario, notificando alla titolare, una senegalese di 37 anni, la sospensione della licenza.

Il provvedimento è stato firmato da Francesco Messina, questore di Torino, a seguito di numerose segnalazione da parte dei cittadini del luogo.

Nel corso del controllo sul territorio, inoltre, i militari dell’arma hanno denunciato un marocchino di 42 anni, titolare di un bar in corso Principe Oddone.

L’uomo aveva riaperto l’attività malgrado ci fosse un precedente avviso di chiusura. Il locale così è stato posto sotto sequestro.