Torino, è già tempo di bilanci per i T-red: in una settimana rilevati 3.500 passaggi col rosso

Semafori intelligenti in azione

E’ già tempo di bilanci per i T-red di Torino, i “semafori intelligenti” installati in tre incroci di Torino, lo scorso 2 dicembre. Ebbene, fino al giorno dell’Immacolata, all’incrocio tra i corsi Regina Margherita, Lecce e Potenza sono stati registrati 175 passaggi col rosso; all’incrocio dei corsi Trapani e Peschiera le infrazioni sono state, invece, 1.551; infine all’incrocio tra i corsi Vigevano, Novara e Vercelli i T-red i passaggi immortalati sono stati 1.770 per un totale di 3.500 violazioni.

SCATTI ALL’ESAME DELLA MUNICIPALE

Tutti gli scatti fotografici dei T-red saranno ora esaminati dagli agenti della polizia municipale prima di comminare le relative sanzioni.