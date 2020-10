Torino, Giampaolo: “Contro la Lazio per ritrovare autostima e certezze”

Il Torino ospita la Lazio in una gara delicatissima per il club granata, ultimo in classifica insieme al Crotone con un solo punto. Il passaggio del turno in Coppa Italia (ma quanta fatica) può aver restituito un pizzico di fiducia a una squadra che cerca disperatamente la prima vittoria in campionato.

“Mi aspetto di mettere un mattone sopra l’altro, non dieci, ma uno bisogna metterlo per garantirci una risalita costante – ha detto Giampaolo nella conferenza stampa della vigilia -. La squadra ha bisogno di uno step alla volta per riconquistare autostima e certezze”.

Poi un messaggio per il presidente Cairo, positivo al covid. “Gli facciamo gli auguri di pronta guarigione, con lui siamo stati a contatto nell’ultima partita anche se abbiamo rispettato il distanziamento”.