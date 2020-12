Torino, Giampaolo si gioca tutto a Roma: “Mi aspetto orgoglio, determinazione e attaccamento”

Il tecnico a rischio esonero in caso di ko

Trasferta proibitiva per il Torino, che, domani sera (giovedì 17 dicembre), è di scena all’Olimpico contro la Roma di Fonseca. Giampaolo si gioca tutto: in caso di ko, la sua panchina potrebbe saltare.

Ma il tecnico pensa solo alla sfida nella capitale: “Sarà un match difficile. Dalla squadra mi aspetto compattezza, determinazione, orgoglio, attaccamento. Il resto sono solo alibi e chiacchiere”. Per Giampaolo, in questo momento, “bisogna stare con il Toro: tutti dalla stessa parte” per risalire la china.

Certo, il calendario non gli dà una mano. “Ho guardato le partite della Roma: rispetto alle squadre che abbiamo affrontato finora, è la squadra con il miglior palleggio, le migliori soluzioni offensive. Ha fantasia, idee ben precise, mezzi tecnici. Non dobbiamo concedere loro il palleggio, anzi dobbiamo essere noi a proporre. E’ un mio mantra: un buon palleggio mette nella condizione di creare preoccupazioni all’avversario”.