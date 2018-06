Torino, giovane picchiato da gruppo di extracomunitari per 45 euro

Il fatto è avvenuto sabato tra via Leinì e via Novara

Disavventura per un giovane sabato pomeriggio tra via Leinì e via Novara a Torino. Il ragazzo è stato avvicinato da un gruppo di extracomunitari, che inizialmente gli avevano chiesto dei soldi.

Dopo il suo rifiuto la gang l’ha poi picchiato e derubato. Alla vittima è stata sottratta una collanina d’oro, dal valore di circa 200 euro, e 45 euro che aveva in tasca.

Subito dopo il giovane si è recato al pronto soccorso per farsi medicare e poi al commissariato per sporgere denuncia.

La vittima, nelle stesse vie, poche ore dopo aver formalizzato querela, ha riconosciuto uno dei suoi aggressori, nello specifico colui che gli aveva materialmente strappato la collanina in oro e pertanto ha chiamato immediatamente la Polizia di Stato.

Gli agenti della Squadra Volante hanno sottoposto l’uomo, cittadino algerino di 27 anni, irregolare sul Territorio Nazionale e con precedenti di polizia a suo carico, a fermo di indiziato di delitto per il reato di rapina in concorso.