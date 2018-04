Torino, gira in strada armato di coltello. Cittadini spaventati avvertono i vigili

Un 45enne algerino è stato fermato in via Baretti. Poi è scattata la denuncia

Provvidenziale intervento della municipale di Torino. Nella mattinata odierna alcuni cittadini hanno segnalato, presso gli uffici di Sezione del Comando San Salvario di via Saluzzo, la presenza di un uomo di origine nordafricana, che girava in strada armato di coltello.

Una pattuglia ha così rintracciato l’uomo, un algerino di 45 anni, in via Baretti. Dopo averlo trovato in possesso dell’arma è stato accompagnato al comando in via Bologna.

Infine è stato denunciato per la detenzione del coltello e per il mancato rispetto delle leggi sull’immigrazione.