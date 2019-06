Torino, gira in strada con un machete seminando il panico: denunciato

Prima ha discusso animatamente in strada, in via Soana, con alcuni cittadini stranieri accusandoli di averlo raggirato, poi ha estratto dal fodero un grosso machete determinando la frettolosa fuga dei suoi interlocutori e scatenando il panico tra i passanti.

Protagonista della vicenda, avvenuta nel pomeriggio di sabato scorso, un cittadino russo di 38 anni, con precedenti di polizia a carico, che non ha esitato a inseguire uno dei suoi interlocutori, senza raggiungerlo, fino in via Chiusella. A sua volta il 38enne è stato seguito a distanza da un poliziotto libero dal servizio che aveva assistito alla scena e contattato i colleghi in servizio, indicando gli spostamenti dell’uomo.

Gli agenti della squadra volante lo hanno intercettato in strada mentre impugnava ancora il grosso machete, di oltre 50 centimetri di lunghezza. L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi e minacce aggravate.