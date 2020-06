In giro per Collegno, ma è agli arresti domiciliari

Circa due settimane, fa un cittadino nigeriano di 18 anni, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante in via Nizza a Collegno per detenzione di sostanza stupefacente. Al momento del fermo, il ragazzo era già stato colpito da un divieto di dimora nel Comune di Torino e destinatario dell’obbligo di presentazione alla firma in commissariato.

Da martedì scorso il ragazzo era agli arresti domiciliari, ma ciò non gli ha impedito giovedì pomeriggio di uscire di casa per recarsi a Collegno. Passeggiando in piazza I Maggio, un poliziotto libero dal servizio lo ha riconosciuto e allertato immediatamente gli agenti del commissariato Barriera Nizza. L’agente, rimanendo in costante contatto telefonico con i colleghi, ha permesso l’arresto del diciottenne.