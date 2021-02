Torino, in giro nonostante l’ordine di carcerazione: fermato

Era seduto in compagnia di amici ai giardinetti di Largo Re Umberto. Unico dettaglio: a suo carico aveva un ordine di carcerazione, essendo destinatario di un rigetto di sospensione della pena.

E’ accaduto a Torino: protagonista un 37enne bosniaco. Gli agenti del Reparto Prevenzione sono intervenuti poco dopo le 13: alla loro vista il malvivente si è allontanato velocemente in direzione di via Magellano, scavalcando il cancello dell’ospedale Mauriziano per intrufolarsi, senza successo, all’interno del nosocomio. Un agente lo ha quindi raggiunto e bloccato nonostante la resistenza opposta dall’uomo. Il bosniaco è stato tradotto in carcere e denunciato per falsa attestazione delle generalità e resistenza a pubblico ufficiale.