Torino, gli irriducibili tornano nell’ex zoo: tra le gabbie un nuovo dormitorio

Al parco Michelotti le porte delle vecchie gabbie sono quasi tutte aperte. Dove un tempo le famiglie si recavano per ammirare animali di ogni tipo, oggi ci sono soltanto rifiuti e segni di un’occupazione abusiva prolungata nel tempo.

Le serrature sono state forzate e all’interno di quasi tutte le strutture fatiscenti si possono trovare materassi logori, tavoli e sedie di plastica, oltre a montagne di bottiglie, lattine e copertoni. Su una porta è stato anche affisso un calendario, aperto sul mese di aprile. Una testimonianza indiretta che indica la presenza di qualcuno in quella parte di parco, nonostante gli sgomberi effettuati dalla municipale nelle scorse settimane.

Parcheggiata poco lontano infatti c’è una bicicletta del bike sharing della città di Torino con il lucchetto elettronico fatto a pezzi. Il mezzo è forse utilizzato dagli occupanti per entrare e uscire dall’area dell’ex zoo più agevolmente. Anche perché i cancelli, che dovrebbero separare il lotto in riqualificazione dalle vecchie baracche, sono spalancati. È stato invece del tutto rimosso il cancello d’ingresso all’area cantiere, e la rete è stata divelta in più punti: dalla parte della Gran Madre, nel tratto lungo il fiume e dietro l’edificio dell’Ippopotamo. All’interno di questa struttura si vedono ancora letti e poltrone, stendini e vestiti. Dal Comune fanno sapere che a inizio maggio si deciderà come intervenire su questi edifici: «Stiamo finendo il censimento delle strutture del parco per rilevare la presenza di amianto e per capire che tipi di rifiuti ci siano all’interno» comunicano dall’assessorato all’Ambiente.

I lavori nel primo lotto stanno procedendo come previsto. I tecnici di Iren dovrebbero concludere l’installazione dei nuovi lampioni a metà maggio e l’apertura alla cittadinanza del parco è prevista per i primi di giugno. Nel frattempo sono state organizzate quattro assemblee per comunicare l’andamento dei lavori al pubblico ed è stato indetto un concorso di idee aperto ai cittadini. I ragazzi dell’istituto Spinelli hanno inoltre effettuato dei sopralluoghi insieme all’associazione “Tuo parco” e «Il 24 maggio – aggiungono dall’assessorato – si farà il punto della situazione per cercare di capire quale sarà il parco ideale voluto dai bambini e dagli adulti».