Torino, Graziosi nuovo sovrintendente del Teatro Regio. Appendino: “La scelta è stata mia”

Da ieri William Graziosi è ufficialmente il nuovo sovrintendente del Teatro Regio di Torino. A togliere ogni dubbio è stato il decreto nomina firmato dal Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini.

Il nome era stato proposto da Chiara Appendino, sindaca di Torino, raccogliendo l’unanimità dei voti. A quella votazione era assente la Regione Piemonte.

Proprio la prima cittadina, durante il consiglio comunale, ha commentato quanto avvenuto. “La scelta di Graziosi come successore di Vergnano è stata mia, perché penso possa essere la persona giusta. Mi assumo la responsabilità anche di aver accelerato i tempi. Quando quando emerge un fatto straordinario, come un possibile non equilibrio di bilancio, è necessario accelerare per avere una guida del nuovo percorso da affrontare. L’obiettivo del Teatro Regio è quello di garantire sia l’equilibro finanziario che una programmazione culturale all’altezza dei livelli raggiunti in questi anni. Proprio questo è il tema su cui dobbiamo confrontarci”.