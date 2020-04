Torino, grigliata nell’edificio abbandonato: arriva la polizia

IN VIA STRADELLA

Martedì mattina, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in una struttura abbandonata di via Stradella, a Torino, dove era stata segnalazione la presenza di persone e del fumo. Una volta all’interno, i poliziotti hanno trovato due uomini nel cortile dell’edificio utilizzato come dormitorio mentre facevano una grigliata.

Dagli accertamenti è emerso che entrambi hanno precedenti che e uno dei due, un moldavo di 35 anni, è inottemperante a un ordine del Questore di abbandonare il territorio italiano, per cui è scattata la denuncia.

Durante le fasi del controllo, l’altra persona, un romeno di 34 anni, ha prima minacciato e insultato i poliziotti per poi danneggiare con un calcio il rivestimento interno di una portiera dell’auto di servizio. E’ stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.