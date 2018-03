Torino, gruppo di spacciatori beccato grazie all’app Youpol

La segnalazione è arrivata domenica sera in Questura. Arrestati un gabonese e un senegalese

In un involucro sono state rinvenute 7 dosi di cocaina, 15 di eroina e 27 di crack

Operazione della polizia, grazie all’app Youpol. Intorno alle 21,45 di domenica scorsa, è giunta, in forma anonima, alla Centrale Operativa della Questura, una segnalazione riguardante la presenza di un gruppo di cinque soggetti extracomunitari intenti a spacciare sostanza stupefacente in Lungo Dora Napoli.

Così subito sono intervenuti gli agenti della volante, che hanno rintracciato uno dei pusher segnalati, che alla loro vista è stato visto lanciare verso il fiume un involucro di plastica.

Il gruppetto era formato da un cittadino gabonese di 31 anni e quattro senegalesi, di età compresa fra i 18 ed i 30 anni è stato successivamente fermato.

All’interno dell’involucro lanciato sono state rinvenute 7 dosi di cocaina, 15 di eroina e 27 di crack. Il cittadino gabonese aveva inoltre nelle tasche 3 grammi di cocaina e poco più di 200 euro, che sono stati sequestrati.

Da ulteriori controlli lo stesso gabonese uno dei senegalesi avevano a loro carico un ordine di carcerazione, pertanto sono stati arrestati, oltre ad essere denunciati per detenzione ai fini di spaccio.

Altri due cittadini senegalesi sono stati accompagnati in Questura per accertamenti e per le conseguenti procedure finalizzate all’espulsione dal Territorio Nazionale.