Torino, guasto a Porta Nuova: treni in ritardo e disagi per i pendolari

Treni in ritardo e disagi per i pendolari si sono registrati, nel pomeriggio, per un guasto avvenuto alla stazione Porta Nuova di Torino. Intorno alle 16 si è infatti verificato un problema alla linea elettrica, con i tecnici di Rfi che stanno lavorando senza sosta per tentare di risolverlo nel minor tempo possibile.

Come riferisce il sito di Trenitalia, il traffico ferroviario risulta “fortemente rallentato”. Inoltre è stato “riprogrammato il servizio regionale con i treni attestati a Torino Lingotto e Torino Porta Susa”. Si registrano ritardi anche per i treni ad alta velocità.