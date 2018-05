Per fortuna nessuno tra insegnanti e bambini si è fatto male al momento del fatto

Paura questa mattina in una scuola materna in via Gioberti a Torino. Tutto è partito dal guasto della cabina elettrica, che ha causato un leggero scoppio.

Subito l’istituto è stato evacuato, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per gli accertamenti di routine.

Per fortuna nessuno dei presenti tra bambini e insegnanti si è fatto male.