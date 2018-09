Torino, guasto alla Metro: passeggeri bloccati nei vagoni

Disagi per i pendolari che, questa mattina, si trovavano a bordo della metropolitana di Torino. Intorno alle 12 un treno si è fermato nei pressi della stazione Lingotto a causa di un guasto che ha portato all’accensione delle luci di emergenza e al blocco delle porte.

I passeggeri sono rimasti chiusi all’interno del convoglio, fino a quando i tecnici Gtt non hanno completato l’intervento per rimuovere il treno interessato dal guasto che aveva portato anche all’interruzione del servizio. Per limitare i disagi sono stati istituiti dei bus sostitutivi. La circolazione ferroviaria è stata ripristinata verso le 13:20.