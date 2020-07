Torino, è guerra allo spaccio: 13 pusher in manette in 3 giorni

A Torino è guerra aperta allo spaccio di droga. In 3 giorni, infatti, la polizia ha arrestato 13 pusher in diverse zone della città.

Tra gli ultimi finiti dietro le sbarre anche uno spacciatore dal look estremamente curato. Si tratta di un 27enne di origini nigeriane con precedenti. Il giovane è stato sorpreso nei pressi dell’intersezione fra corso Vittorio Emanuele II e corso Massimo d’Azeglio mentre cedeva a un russo un involucro contenente alcuni grammi di marijuana, in cambio di 10 euro.

Gli agenti lo hanno fermato, con non poche difficoltà, in via San Pio V. Lo straniero ha opposto resistenza al fermo non solo per evitare l‘arresto per spaccio ma anche perché colpito, oltre 8 mesi fa, dall’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale. Per lui sono scattate le manette per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con persona rimasta ignota e per resistenza a pubblico ufficiale.