Torino, guerra allo spaccio in via Montanaro: 7 pusher arrestati in pochi giorni

Guerra allo spaccio di droga nel quartiere Barriera Milano di Torino, dove, nei giorni scorsi, la polizia ha arrestato sette pusher, tutti extracomunitari. Nei giardini di via Montanaro sono finiti in manette tre senegalesi di 33, 23 e 21 anni, beccati dopo aver venduto del crack a un cliente, multato e denunciato. Uno dei tre fermati ha anche ingerito alcuni ovuli per tentare di evitare il carcere.

Nella stessa zona, ma il giorno successivo, è stato preso un nigeriano di 28 anni, trovato in possesso di diverse dosi di cocaina, hashish e marijuana.

Sempre lì, gli agenti hanno acciuffato un marocchino di 33 anni che aveva venduto dell’hashish a una donna, poi sanzionata. L’affare era stato concluso attraverso le sbarre di un cancelletto di un condominio. Lo spacciatore, che aveva con sé una decina di grammi di hashish, ha provato a opporsi all’arresto spintonando i poliziotti della squadra volante.

Altri due ‘venditori di morte’, un diciottenne gambiano e un ventisettenne gabonese, sono stati arrestati nella notte di Pasquetta in via Scarlatti angolo via Montanaro. Poco prima delle 3, gli agenti hanno assistito a una compravendita di droga avvenuta tra i due stranieri e dei ragazzi a bordo di un’auto. Uno degli spacciatori ha ingoiato degli ovuli, come accertato dagli esami radiologici, mentre l’altro ha provato a sbarazzarsi della droga gettandola in un tombino.