Torino, ‘guerra delle discoteche’: tutti assolti. Morano: “Massacrato per un anno”

La ‘guerra delle discoteche’ si è risolta con l’assoluzione di tutti gli imputati perché “il fatto non sussiste”. Lo ha stabilito il tribunale di Torino nel processo sui presunti abusi edilizi della discoteca Cacao.

Tra gli assolti, Alberto Morano, candidato sindaco della Lega alle ultime elezioni e capogruppo della lista Morano in Consiglio comunale, per cui la procura aveva chiesto la condanna a 6 anni in quanto accusato di tentata concussione, corruzione e truffa. “Per un anno sono stato massacrato – ha commentato Morano -. Ho sempre lavorato in modo serio e professionale”.

Assolti anche l’ex consigliere comunale di centrodestra Angelo D’Amico, gli imprenditori Ferdinando Montalbano e Antonio Biondino e il gestore della discoteca Patio, Davide Lunardi.