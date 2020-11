Torino, i rider non si arrendono: nuova protesta per le vie del centro [FOTO]

In serata arriva anche la protesta dei rider torinesi. In tanti si sono ritrovati con le loro bici davanti al Mc Donald’s vicino a Palazzo Nuovo, sede dell’Università. Una manifestazione pacifica per le vie del capoluogo piemontese al fine di ribadire il proprio no al contratto nazionale siglato da Assodelivery e Ugl, che, secondo i fattorini, va a peggiorare le loro condizioni lavorative.