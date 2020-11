Torino, i tamponi sono tutti negativi. Ripresa al Filadelfia in vista dell’Inter

I granata torneranno in campo domani con una doppia seduta di allenamento

Nuovo giro di tamponi, questa mattina, per il gruppo squadra del Torino. Per tutti esito negativo. Lo ha comunicato il club granata. Intanto oggi ripresa della preparazione al Filadelfia in vista del difficile match di San Siro contro l’Inter.

“La squadra, compreso Rincon che essendo squalificato per il prossimo impegno del Venezuela è rientrato subito a Torino, ha svolto una sessione equamente divisa tra parte tecnica – con esercitazioni a tema – e atletica, con un lavoro aerobico a chiudere il programma odierno. I granata torneranno in campo domani con una doppia seduta di allenamento al Filadelfia” fa sapere il club.