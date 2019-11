Torino, identificato il responsabile del rogo della Cavallerizza Reale

Dopo una complessa indagine, la Polizia di Stato ha identificato e proceduto al fermo di D.O., responsabile dell’incendio che il 21 ottobre scorso ha avvolto il tetto della Cavallerizza Reale di Torino. L’annuncio in conferenza stampa presso la Sala Faraoni della Questura di Torino.

ERA SENZA DIMORA

Non ci sono motivi politici o di questo genere dietro il rogo: l’uomo era senza dimora e quindi si tratta di un gesto disperato. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l’uomo dirigersi verso la porta della struttura della Cavallerizza, nota come il Tempietto, dove ha versato del liquido per poi tentare, con un accendino, di appiccare il fuoco, senza riuscirci. Dopo un paio di ore l’uomo è stato immortalato nella zona dei c.d. Granai, mentre accendeva di tanto in tanto delle fiammate. Infine, è ritratta anche la fuga, dalla porta dei Granai, dalla quale partiranno le fiamme del rogo.