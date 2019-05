Torino, ignora il rosso e sfreccia a 120 chilometri orari nella notte: tassista nei guai

Fermato in corso Novara: 400 euro di multa e -16 punti dalla patente

Un tassista è finito nei guai a Torino, perché beccato ieri notte, intorno alle 23:15, a sfrecciare a tutto gas lungo le vie della città, andando ben oltre i limiti imposti dal Codice della Strada.

Come appurato dagli agenti della polizia municipale, l’uomo, dopo aver ignorato il semaforo rosso di corso Novara all’incrocio con il corso Regio Parco, stava procedendo a circa 120 chilometri orari in direzione corso Vigevano. Il tassista è sanzionato con circa 400 euro di multa e con la decurtazione di 16 punti della patente (non indossava neppure la cintura di sicurezza).

In totale la polizia municipale ha controllato 200 veicoli nei quartieri Aurora e Barriera di Milano, accertando 69 violazioni.