Torino, il ‘Barattolo’ ancora a Borgo Dora. Ricca: “È una bomba a orologeria, va sgomberato”

Salta ancora il trasferimento del suk in via Carcano

“Il Barattolo è diventato una bomba a orologeria ed è arrivato il momento che si proceda allo sgombero”. Sono le parole di Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, in merito al mercato del libero scambio di Torino, che, anche oggi, è stato allestito a Borgo Dora nonostante avrebbe dovuto spostarsi in via Carcano già quattro settimane fa.

“Da questa mattina decine e decine di abusivi si sono radunati a vendere merci di dubbia provenienza, accendendo fuochi per scaldarsi – afferma Ricca -. Questo è un mercato dell’illegalità, sostenuto dagli anarchici, che si consuma ogni settimana in barba a un Comune incapace a gestire i problemi. E’ ora di dire basta, le autorità intervengano”.