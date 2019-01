Torino, il “Barattolo” trasloca. Appendino: “Decisione irrevocabile”

Il mercato di libero scambio si sposta in via Carcano

“La decisione è irrevocabile e siamo partiti con l’iter formale che potrebbe portare alla revoca ai gestori, ma ci aspettiamo che tutti operino nella stessa direzione”. A ribadirlo, a proposito dello spostamento del mercato di libero scambio “Barattolo” da Canale Molassi e San Pietro in Vincoli a via Carcano, è stata la sindaca Chiara Appendino durante le comunicazioni al Consiglio comunale richieste in seguito alla prosecuzione del mercato in modo abusivo nell’area del Balon.

GRAVE CONFONDERE BALON E BARATTOLO

“E’ grave e inaccettabile – ha detto la sindaca – che si stia strumentalizzando la vicenda confondendo appositamente Balon e Barattolo, soprattutto se si ha un rapporto con l’amministrazione facendo parte del consiglio direttivo di Vivibalon”. Appendino ha ricordato: “sono mesi che diciamo che vogliamo spostare ‘Barattolo’ e che l’associazione ne è informata. E sono 18 anni – ha aggiunto – che si parla di questo tema, perché è un tema complesso. E pensare che basti domani mandare le camionetta per spostare le persone è folle. Nessuno vuole fomentare la piazza”.

AL LAVORO PER CERCARE EQUILIBRIO

Appendino ha quindi ribadito che “si è cercato un luogo per dare maggiore sicurezza e infrastrutture e che permettano al mercato di svolgere la sua funzione. Ci rendiamo conto – ha concluso – che è difficile trovare un equilibrio ed è quello che stiamo cercando di fare”.