Torino, il bioparco Zoom festeggia il 2milionesimo visitatore [FOTO E VIDEO]

Il bioparco Zoom Torino festeggia un importante traguardo. E’ arrivato alla biglietteria del parco il 2milionesimo visitatore. Si chiama Emanuele Rosti, è di Milano e si è presentato alle casse insieme ai figli Niccolò di 5 anni e Luca di 3 anni.

E’ stato accolto da tutto il personale del parco – dagli addetti alla biglietteria ai keeper, dal personale del settore food ai biologi, alla presenza dei numerosi visitatori che in questo periodo della stagione visitano il parco.

Ha ricevuto in dono un abbonamento per tutta la famiglia, numerosi gadget e la possibilità di vivere in esclusiva per loro l’extra experience Giraffe Feeding, per conoscere da vicino le 4 giraffe ospiti del parco e dare loro da mangiare guidati da un biologo.

Orgoglio e soddisfazione del fondatore del bioparco Gian Luigi Casetta per il traguardo raggiunto e il lavoro svolto in questi anni: nuovi posti di lavoro, da meno di 90 dipendenti nel 2009 a più di 140 nel 2018, incremento indotto turistico e ricettivo del territorio e oltre 30.000 piante messe a dimora per assorbire i gas serra.