Torino, il comitato anti-Olimpiadi si riunisce all’ex Moi: “Appendino sbaglia”

No alla candidatura di Torino alle Olimpiadi invernali del 2026. Lo ribadiscono con forza e decisioni gli attivisti del CoNo, il coordinamento che si oppone ai Giochi. Oggi si sono ritrovati davanti alle palazzine dell’ex Moi, ovvero l’area che nel 2006 ospitò il villaggio olimpico: un incontro in vista dell’assemblea in programma lunedì, quando sarà simbolicamente bruciato il pre-dossier di candidatura di Torino.

Non si sono visti i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle che erano stati invitati: assenti anche gli esponenti pentastellati contrari ai Giochi.

Per Alberto Melotto, portavoce del Cono, “il momento è delicato e imbarazzante perché il governo torinese è drammaticamente spaccato. La sindaca Chiara Appendino sembra sicura del percorso intrapreso, peccato perché molti dei suoi elettori la pensano diversamente. Spiace non abbia promosso un confronto pubblico sul tema che è centrale per la linea politica del futuro, ma è ancora in tempo”.