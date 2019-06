Il Comune paga l’affitto di casa per 69 famiglie a rischio sfratto

Pagare l’affitto degli sfrattati ai proprietari di casa risparmiando sui residence. È questa la ricetta adottata dal Comune per cercare di arginare un fenomeno in aumento che, dall’inizio dell’anno, conta già 190 sfratti per morosità e l’attivazione di 69 misure “salva sfratti”.

Un dato, quest’ultimo, che ha già superato i 67 provvedimenti presi nel 2018 e prevede un raddoppio entro fine anno. È quanto emerso dall’incontro di ieri a Palazzo Civico con Cea (Commissione emergenza abitativa) che ha esaminato 300 domande (tra cui i 190 sfratti per morosità) delle 420 finora presentate. «In questo modo – spiega il consigliere delegato per la Città Metropolitana, Antonino Iaria – il Comune risparmia sui residence in cui normalmente alloggia chi attende l’assegnazione, e si garantiscono più agevolazioni a chi non ce la fa più a pagare l’affitto perché così continua a vivere in casa propria, con i propri mobili e le proprie abitudini. Questo provvedimento – precisa il consigliere 5Stelle – è vantaggioso anche per il proprietario di casa che ha così tempo di trovare un altro affittuario senza dover rinunciare all’affitto che viene pagato dalla Città».

Il periodo di permanenza massimo nella stessa casa dopo lo sfratto è di 8 mesi, dopodiché l’inquilino moroso dovrà lasciare l’appartamento. «Un grande plauso – sottolinea Iaria – va al lavoro svolto tra la Locare e i proprietari che hanno accettato l’accordo». La situazione, comunque critica, sembra dunque in lieve miglioramento rispetto allo scorso anno. «Si prevede che il numero di domande di emergenza abitativa entro fine 2019 – spiegano da Cea – arrivi a circa 800».

Un numero in diminuzione rispetto alle 926 del 2018. Da Atc fanno sapere che «gli appartamenti messi a disposizione quest’anno saranno circa 500, come nell’anno passato». Presente all’incontro anche l’assessora al Welfare, Sonia Schellino, che ha ribadito «la volontà di aiutare chi è in emergenza abitativa grazie a un lavoro frutto di un impegno prolungato nel tempo che sta portando risultati».

Capitolo a parte riguarda il Reddito di Cittadinanza. «Sono circa 20mila i torinesi che hanno preso il Reddito – conclude il consigliere Iaria – e una parte dei soldi che i beneficiari sono tenuti a utilizzare, riguardano proprio le spese per la casa».