Lo ha confermato il patron Urbano Cairo: "Spiace per i tifosi"

Il debutto europeo del Torino non avverrà allo stadio Grande Torino, ma al Moccagatta di Alessandria. Lo ha confermato il patron Urbano Cairo in occasione della presentazione dei palinsesti di La7: “Dispiace soprattutto per i tifosi” ha dichiarato il numero uno del club granata.

La causa è da collegare ai concerti estivi in programma nell’impianto del capoluogo piemontese e alla mancanza del tempo necessario a sistemare il terreno di gioco.