Torino, il dg Comi: “Mazzarri? Ko che fa male a tutti. Stiamo riflettendo sul futuro”

La panchina di Walter Mazzarri è sempre più traballante. Dopo il pesante ko contro il Lecce, il futuro del tecnico granata è a serio rischio. E in preallarme ci sarebbero, in caso di esonero anticipato, l’ex tecnico della Primavera del Torino Moreno Longo, o il più esperto (nonché ex) Gianni De Biasi.

A COLLOQUIO CON CAIRO

Subito dopo la debacle in terra salentina, il presidente del club Urbano Cairo è sceso negli spogliatoi dello Stadio “Via del Mare” per un confronto diretto con l’allenatore toscano durato più di un’ora.

LE PAROLE DEL DG COMI

“Stiamo riflettendo sul futuro. La sconfitta fa male a tutti. Queste partite sono inaccettabili e l’atteggiamento della squadra ci ha deluso. La riflessione sarà globale e includerà squadra, allenatore e società” ha detto il dg del Toro Antonio Comi, ai microfoni di Sky.

FAREMO LE NOSTRE VALUTAZIONI

“Mazzarri ha avuto la febbre” ha aggiunto il dirigente granata. “Dopo la partita – ha proseguito – non l’ho visto e non saprei dirvi come sta ora”. Tuttavia, ha rilanciato Comi: “la cosa più brutta è stata vedere una squadra rassegnata. Le qualità, però, ci sono e dobbiamo reagire. In ogni caso, ripeto, faremo le nostre valutazioni, riflettendo attentamente”.