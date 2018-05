Torino, il doppio colpo all’alba non riesce: preso il ladro dei supermercati

Dopo aver rubato diversi prodotti in un negozio di via Madama Cristina, è entrato in azione in via Nizza. Ma è stato scoperto e arrestato

Il doppio colpo all’alba non riesce e il ladro dei supermercati, un italiano di 35 anni, finisce in manette. Intorno alle 8 del mattino, gli agenti della squadra volante si sono recati in via Nizza dove era stata segnalata la presenza di un uomo che stava compiendo dei furti tra le corsie di un supermercato.

In effetti, dopo aver rimosso i sistemi antitaccheggio, aveva nascosto sotto i vestiti tre bottiglie di superalcolici e due profumi.

Gli addetti del supermercato hanno raccontato che l’uomo, prima di entrare, aveva depositato nei pressi delle casse una borsa con diversi prodotti. Gli agenti hanno subito capito che anche quella merce era stata rubata: dalle immagini del sistema di videosorveglianza, i poliziotti hanno appurato che il 35enne era entrato in azione alle 6:30 in un supermercato di via Madama Cristina.

Inoltre è emerso che il ladro, con numerosi precedenti a carico, nei giorni precedenti aveva commesso un altro furto nel supermercato di via Madama Cristina, impossessandosi di tre bottiglie di whisky di marca e di tre bottiglie di champagne.