Torino, il gruppo del M5S diserta la seduta del Consiglio comunale [LE FOTO]

Il gruppo del Movimento 5 Stelle diserta la sala rossa per manifestare il proprio dissenso nei confronti della decisione del presidente Sergio Mattarella. “Per la prima volta da inizio mandato – spiegano i pentastellati – il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Torino oggi non presenzierà in aula alla seduta del Consiglio comunale”. “Ieri – aggiungono – si è aperta una crisi senza precedenti tra le Istituzioni e i cittadini, una crisi che non puo’ vederci come inermi spettatori”.

DITO PUNTATO CONTRO MATTARELLA

“La scelta del Presidente Mattarella di porre veti in ordine alle opinioni politiche di uno dei Ministri proposti per il Governo del Cambiamento – affermano i consiglieri del Movimento 5 Stelle – lascia interdetti e mette in discussione il voto di tutti gli italiani che si sono espressi nelle urne indicando le loro volontà per il futuro del Paese, chiedendo democraticamente forte discontinuità rispetto a un passato fatto, tra le altre cose, di austerità e precarietà. Alla luce peraltro di un grandissimo lavoro di concertazione, anche tra diverse parti politiche, per dare al Paese un Governo pronto a lavorare nel minor tempo possibile e in coerenza con il programma votato dai cittadini”.

LE PAROLE DELLA CAPOGRUPPO SGANGA

“Come ente locale – sappiamo bene cosa voglia dire subire i vincoli finanziari europei – dichiara la capogruppo del M5S in Sala Rossa, Valentina Sganga – nel corso del nostro mandato, e già prima di questo, abbiamo con forza denunciato il rapporto ancillare tra la disciplina dell’indebitamento delle autonomie territoriali e il principio dell’equilibrio di bilancio di derivazione europea”. “In forza di queste denunce – prosegue – abbiamo vinto le elezioni a Torino e, quasi due anni dopo, preso undici milioni di voti a livello nazionale lo scorso 4 marzo. Oggi, al fine di mettere in luce tutta la gravità di quanto sta accadendo, non ci presteremo al gioco delle parti in una democrazia a sovranità limitata. Non saremo quindi in aula”. “Per il Movimento 5 Stelle – conclude la capogruppo – le Istituzioni non possono diventare un palco per maschere tragiche, il nostro posto sarà in piazza tra i cittadini che speravano nel cambiamento. Cambiamento che da oggi siamo ancora più determinati a perseguire”.